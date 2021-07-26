Yeni Malatyasporlu genç kaleciye doğum günü kutlaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yeni Malatyasporlu genç kaleciye doğum günü kutlaması

Yeni Malatyasporlu genç kaleciye doğum günü kutlaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yeni Malatyaspor'un genç kalecisi Abdulsamet Damlu'nun doğum günü, futbolcular ve teknik heyet tarafından pasta kesilerek kutlandı.

Yeni Malatyaspor'un genç kalecisi Abdulsamet Damlu'nun doğum günü, futbolcular ve teknik heyet tarafından pasta kesilerek kutlandı.

Yeni Malatyaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 3. etap kamp çalışmalarını Bolu'da sürdürüyor. Malatya temsilcisinin genç kalecisi Abdulsamed Damlu'nun 22. yaş günü futbolcular ve teknik ekip tarafından pasta kesilerek kutlandı. Kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğraflarda futbolcuların keyifli olduğu görüldü. - MALATYA

Yeni Malatyasporlu genç kaleciye doğum günü kutlaması
Yeni Malatyasporlu genç kaleciye doğum günü kutlaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ersin Tatar Mustafa Varank Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Seda Bakan İrem Derici Hande Yener
Spor Ali Koç Can Bartu Mesut Özil Metin Oktay Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yeni Malatyasporlu genç kaleciye doğum günü kutlaması - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.7.2021 09:57:39. #1.15#

title