Yeni Malatyasporlu Futbolcuların Paintball Fotoğrafları, Taraftarları Şaşırttı
Yeni Malatyasporlu futbolcular, Göztepe maçı öncesinde paintball oynayıp fotoğraflarını sosyal medyaya yükledi. Futbolcuların ellerindeki silahları gören taraftarlar, kısa süreli şaşkınlık yaşadı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'da futbolcular, öğle saatlerinde yapılan antrenmanının ardından deplasmanda Göztepe ile yapacakları zorlu maç öncesi paintball oynayarak stres attı.
PAINTBALL OYNADILAR
Sarı kırmızılı takımın futbolcularından Issam, Gilberto, Doria, Berk, Rahman, Ertaç ve teknik ekip, iki ekip halinde paintball oynadı. İki saat süren oyunda futbolcular keyifli anlar yaşarken ortaya ilginç görüntüler de çıktı.
TAKIM LİGDE 11. SIRADA
Spor Toto 1. Lig'de geçen sezon sonunda Süper Lig'e yükselen ve başarılı bir sezon geçiren Evkur Yeni Malatyaspor, bitime üç maç kala düşme hattının 7 puan üzerinde 39 puanla 11. sırada yer alıyor.
YORUMLAR (6)
-
tedbiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir. . . . . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
Ne alakası var bu oyunu siz oynarken takım elbise ile oynuyorsunuz eline kim silaha benzer bir makina alsa bu pozlardan sosyal medyada çok bu kadar eleştiri bence saçmaCevap Yaz Yayından Kaldır
-
khalıd boutaıb öso askeri gibi çıkmış :)Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
-
Bu resim karesi ne SPORCULARMI yoksa Savaşamı gidiyorlar .bu tur kareler sporculara yakışmıyor.Cevap Yaz 4 8 Yayından KaldırHKN: ne alakası var herkezin yaptığı birşeydir paintballTüm 6 yorumu okumak için tıklayın4 Yayından Kaldır