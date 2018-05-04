Yeni Malatyasporlu Futbolcuların Paintball Fotoğrafları, Taraftarları Şaşırttı

Yeni Malatyasporlu futbolcular, Göztepe maçı öncesinde paintball oynayıp fotoğraflarını sosyal medyaya yükledi. Futbolcuların ellerindeki silahları gören taraftarlar, kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'da futbolcular, öğle saatlerinde yapılan antrenmanının ardından deplasmanda Göztepe ile yapacakları zorlu maç öncesi paintball oynayarak stres attı.

PAINTBALL OYNADILAR

Sarı kırmızılı takımın futbolcularından Issam, Gilberto, Doria, Berk, Rahman, Ertaç ve teknik ekip, iki ekip halinde paintball oynadı. İki saat süren oyunda futbolcular keyifli anlar yaşarken ortaya ilginç görüntüler de çıktı.

TAKIM LİGDE 11. SIRADA

Spor Toto 1. Lig'de geçen sezon sonunda Süper Lig'e yükselen ve başarılı bir sezon geçiren Evkur Yeni Malatyaspor, bitime üç maç kala düşme hattının 7 puan üzerinde 39 puanla 11. sırada yer alıyor.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (6)

  • POTURGELİ:
    Ne alakası var bu oyunu siz oynarken takım elbise ile oynuyorsunuz eline kim silaha benzer bir makina alsa bu pozlardan sosyal medyada çok bu kadar eleştiri bence saçma
    Cevap Yaz Yayından Kaldır
  • SÖYLEMEDEN OLMAZ:
    Bu resim karesi ne SPORCULARMI yoksa Savaşamı gidiyorlar .bu tur kareler sporculara yakışmıyor.
    Cevap Yaz 4 8 Yayından Kaldır
    HKN: ne alakası var herkezin yaptığı birşeydir paintball
    4 Yayından Kaldır
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.