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Yeni Malatyasporlu futbolcular laktat testinden geçti

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor'da futbolculara laktat testi yapıldı.

Yeni Malatyasporlu futbolcular laktat testinden geçti
18.05.2020 15:02 | Son Güncelleme: 18.05.2020 15:02

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor'da futbolculara laktat testi yapıldı.

Sarı-siyahlı takım, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdürüyor.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Günde çift antrenman temposuyla hazırlıklarını sürdüren takımımıza laktat testi yapıldı. Gruplar halinde antrenman sahasına gelen oyunculara çeşitli testler uygulandı. Yaklaşık 3,5 saat süren testlerin ardından oyuncular dinlenmeye geçti." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

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