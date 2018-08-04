Yeni Malatyasporlu Futbolcular Hazırlık Maçına Mesut Özil Tişörtleri ile Çıktı
Yeni Malatyasporlu futbolcular, Gazişehir Gaziantep'le yapılan hazırlık maçının seremonisine Mesut Özil'in fotoğrafının bulunduğu tişörtlerle çıktı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da futbolcular, Spor Toto 1. Lig takımlarından Gazişehir Gaziantep'le yapılan hazırlık maçının seremonisine Mesut Özil'in fotoğrafının bulunduğu tişörtlerle çıktı.
YENİ MALATYASPOR,GAZİŞEHİR GAZİANTEP İLE HAZIRLIK MAÇI YAPTI
Yeni Malatyaspor, sezon hazırlıkları kapsamında Gazişehir Gaziantep ile Yeni Malatya Stadı'nda karşı karşıya geldi.
FUTBOLCULAR MESUT ÖZİL RESİMLİ TİŞÖRTLERLE SAHAYA ÇIKTI
Sarı-siyahlı futbolcular, karşılaşma öncesi seremonide, ırkçı ve ayrımcı saldırılar nedeniyle Almanya Milli Takımı'nı bırakan Türk asıllı futbolcu Mesut Özil'e destek verdi.
Futbolcular, Mesut Özil'in fotoğrafının bulunduğu ve "Seninleyiz. Irkçılığa hayır" yazılı tişörtleri giydi.
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