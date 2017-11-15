Yeni Malatyasporlu Futbolcular Galibiyete Odaklandı

Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un orta saha oyuncuları Aytaç Kara ile Azubuike Okechukwu, hafta sonu deplasmanda oynayacakları Aytemiz Alanyaspor maçında galip gelen taraf olmak istediklerini söyledi.



Aytaç Kara, sarı-siyahlıların Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Fenerbahçe karşılaşması sonrası sakatlık geçirdiğini ve ameliyat edildiğini anımsattı.



Sakatlığı atlattığını, bu süreçte kendisine destek olan herkese teşekkür eden Aytaç Kara, takıma döndüğünü ifade etti.



Teknik direktör Erol Bulut'un Aytemiz Alanyaspor maçında şans vermesi durumunda en iyi şekilde görevini yapmaya çalışacağını dile getiren Aytaç Kara, şunları kaydetti:



"Sahada iyi mücadele eden her zaman üstündür. Takımımız da benim olmadığım maçlarda iyi mücadele etti. İnşallah önümüzdeki maçlarda da böyle devam edip, alabildiğimiz bütün puanları alırız. Alanyaspor da gerçekten çok güçlü bir takım. Oynadığı maçlarda bunu tüm Türkiye gördü. Vagner Love çok büyük bir futbolcu. Onlar için çok önemli. Biz de sahada daha iyi mücadele edip, kazanmak için orada olacağız. İnşallah arkadaşlarımla birlikte bunu başarırız."



Malatya ekibinin Nijeryalı orta saha futbolcusu Azubuike Okechukwu ise sakatlığının geçtiğini, yüzde 100 olarak takıma dönüp çalışmalara başladığını aktardı.



Geçen sezon TFF 1. Lig'de mücadele ettiklerini anımsatan Azubuike, "Süper Lig'de tutunmak istiyoruz. Bunun için de elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Alanyaspor karşısında kazanmak istiyoruz." diye konuştu.