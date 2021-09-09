Yeni Malatyasporlu futbolcular, Beşiktaş maçında galibiyete odaklandı

Öznur Kablo Yeni Malatyasporlu futbolcular, Süper Lig'in 4. haftasında 11 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacakları maçtan iyi bir sonuçla dönmek istiyor.

Öznur Kablo Yeni Malatyasporlu futbolcular, Süper Lig'in 4. haftasında 11 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacakları maçtan iyi bir sonuçla dönmek istiyor.

Sarı-siyahlı takımın yeni transferi Fas asıllı Fransız sağ kanat oyuncusu Mounir Chouiar ve savunma oyuncusu Wallace Fortuna Dos Santos, Beşiktaş maçına ilişkin Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki antrenman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Mounir Chouiar, transferinde emeği geçenlere teşekkür etti. Yeni Malatyaspor'a geldiği için mutlu olduğunu dile getiren Chouiar, şunları kaydetti:

"Türkiye'de birkaç takım tanıyorum. Bunlar arasında Yeni Malatyaspor da var. Onun dışında lig hakkında bilgim yok ama elimden geleni yapacağım. Önümüzde Beşiktaş maçı var, kendimi hazır hissediyorum. Beşiktaş'a maçında oynayacağım için mutluyum. Karşılaşmada umarım takım da ben de iyi oynarım. Uğurlu gelir ve umarım Beşiktaş maçından 3 puanla döneriz."

Wallace: "Bu yıl daha farklı bir Yeni Malatyaspor izleyeceksiniz"

Savunma oyuncusu Wallace Fortuna Dos Santos ise geçen sezon gösterdiği performanstan memnun kaldığını anlatarak, bu sezon da aynı şekilde mücadele ederek takımla daha iyi yerlere geleceklerini ifade etti.

Yeni transferlerle takımın kalitesinin de arttığını aktaran Brezilyalı oyuncu, şöyle konuştu:

"Bu yıl daha farklı bir Yeni Malatyaspor izleyeceksiniz. Süper Lig'deki tüm maçlar zor ancak Beşiktaş, Galatasaray gibi büyük ekipleri karşı oynamak biraz daha zor oluyor. Karşılaşmaya iyi hazırlandık. Hem defansif hem de ofansif anlamda birçok çözüm ürettik. Nasıl ataklar geliştireceğimizi veya karşı tarafından atakları nasıl engelleyeceğimizi çalışıyoruz. Zor bir maç olabilir ama biz de ona göre çalışıyoruz."

Beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyor

Öte yandan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-siyahlı futbolcular teknik direktör İrfan Buz gözetiminde ısınma hareketlerinin ardından çeşitli çalışmalar gerçekleştirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik