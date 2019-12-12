Yeni Malatyasporlu futbolcular Beşiktaş maçına odaklandı
BtcTurk Yeni Malatyasporlu futbolcular, Süper Lig'in 15. haftasında 15 Aralık Pazar günü deplasmanda oynayacakları Beşiktaş maçından puan veya puanlarla dönmek istiyor.
12.12.2019 14:41 | Son Güncelleme: 12.12.2019 14:45
BtcTurk Yeni Malatyasporlu futbolcular, Süper Lig'in 15. haftasında 15 Aralık Pazar günü deplasmanda oynayacakları Beşiktaş maçından puan veya puanlarla dönmek istiyor.
Sarı-siyahlı takımın sol bek oyuncusu Sakıb Aytaç ile Orta saha oyuncusu Afriyie Acquah, Beşiktaş maçına ilişkin Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki antrenman öncesi gazetecilere açıklamada bulundu.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Yeni Malatyasporlu futbolcular Beşiktaş maçına odaklandı
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