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Yeni Malatyasporlu futbolcular Beşiktaş maçına odaklandı

BtcTurk Yeni Malatyasporlu futbolcular, Süper Lig'in 15. haftasında 15 Aralık Pazar günü deplasmanda oynayacakları Beşiktaş maçından puan veya puanlarla dönmek istiyor.

12.12.2019 14:41 | Son Güncelleme: 12.12.2019 14:45
Yeni Malatyasporlu futbolcular Beşiktaş maçına odaklandı

BtcTurk Yeni Malatyasporlu futbolcular, Süper Lig'in 15. haftasında 15 Aralık Pazar günü deplasmanda oynayacakları maçından puan veya puanlarla dönmek istiyor.

Sarı-siyahlı takımın sol bek oyuncusu Sakıb Aytaç ile Orta saha oyuncusu Afriyie Acquah, Beşiktaş maçına ilişkin Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki antrenman öncesi gazetecilere açıklamada bulundu.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Yeni Malatyasporlu futbolcular Beşiktaş maçına odaklandı
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