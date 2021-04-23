Yeni Malatyasporlu futbolcu Wallace'ın sağ uyluk iç adalesinde yırtık belirlendi
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Yeni Malatyasporlu futbolcu Wallace'ın sağ uyluk iç adalesinde yırtık belirlendi

Yeni Malatyasporlu futbolcu Wallace'ın sağ uyluk iç adalesinde yırtık belirlendi
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Spor

Süper Lig takımlarından Helenex Yeni Malatyaspor, savunma oyuncusu Wallace Dos Santos'un sağ uyluk iç adalesinde yırtık ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Süper Lig takımlarından Helenex Yeni Malatyaspor, savunma oyuncusu Wallace Dos Santos'un sağ uyluk iç adalesinde yırtık ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp doktoru Cahit Günaydın, sakatlığı bulunan savunma oyuncusu Wallace Dos Santos'un sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

Günaydın, Wallace ile ilgili açıklamasında, şunları kaydetti:

"Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor karşılaşması öncesi ısınırken sakatlanan futbolcumuz Wallace Dos Santos'un yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda sağ uyluk iç adalesinde Grade-1 yırtık ve ödem tespit edilmiştir. Futbolcumuzun 1-2 hafta sahalardan uzak kalması öngörülmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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