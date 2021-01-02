Yeni Malatyasporlu futbolcu Ndayishimiye, maç sonu rahatsızlık geçirdi
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Yeni Malatyasporlu futbolcu Ndayishimiye, maç sonu rahatsızlık geçirdi

02.01.2021 18:23 | Son Güncelleme: 02.01.2021 18:26
Yeni Malatyasporlu futbolcu Ndayishimiye, maç sonu rahatsızlık geçirdi

Yeni Malatyaspor'un futbolcusu Youssouf Ndayishimiye, Süper Lig'in 16. haftasında MKE Ankaragücü'yle oynadıkları karşılaşmanın ardından saha ortasında rahatsızlık geçirdi.

Yeni Malatyaspor'un futbolcusu Youssouf Ndayishimiye, Süper Lig'in 16. haftasında MKE Ankaragücü'yle oynadıkları karşılaşmanın ardından saha ortasında rahatsızlık geçirdi.

Karşılaşmanın sona ermesinden sonra kenara başının döndüğünü işaret eden Ndayishimiye, daha sonra kendini yere bıraktı ve iki kulübün sağlıkçıları hemen sahaya girdi.

Yan yatırılan 22 yaşındaki futbolcuya yaklaşık 10 dakika ilk müdahale yapıldı. Bu sırada sahaya tedbir amaçlı ambulans da geldi. Tansiyonu düştüğü ve bu yüzden başı döndüğü belirtilen Ndayishimiye, sedyeyle soyunma odasına götürüldü.

Ndayishimiye'nin durumunun kontrol altına alındığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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