Yeni Malatyasporlu futbolcu Benjamin Tetteh antrenmanda sakatlandı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yeni Malatyasporlu futbolcu Benjamin Tetteh antrenmanda sakatlandı

AA, Volkan Kaşik - Spor
 - Güncelleme:
Yeni Malatyasporlu futbolcu Benjamin Tetteh antrenmanda sakatlandı

Spor Toto Süper Lig ekibi Öznur Kablo Yeni Malatyasporlu futbolcu Benjamin Tetteh'in sağ arka adalesinde orta derecede yaralanma ve ödem tespit edildiği bildirildi.

Spor Toto Süper Lig ekibi Öznur Kablo Yeni Malatyasporlu futbolcu Benjamin Tetteh'in sağ arka adalesinde orta derecede yaralanma ve ödem tespit edildiği bildirildi.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp doktoru Mehmet Karakuş, antrenmanda sakatlanan futbolcu Benjamin Tetteh hakkında bilgi verdi.

Karakuş, "Antrenmanda sakatlanan futbolcumuz Benjamin Tetteh'in yapılan detaylı muayene ve tetkikleri sonucunda sağ arka adalesinde orta derece de yaralanma ve ödem tespit edilmiş olup sağlık ekibimiz tarafından tedavisine başlanmıştır." ifadesini kullandı.

AA / Volkan Kaşik - Spor

Spor Toto Süper Lig, Mehmet Karakuş, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title