Yeni Malatyasporlu Cueva'dan Süper Lig değerlendirmesi
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Yeni Malatyasporlu Cueva'dan Süper Lig değerlendirmesi

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un yeni transferi orta saha oyuncusu Christian Cueva, takımını yükseklere taşımak için elinden geleni yapacağını belirtti.

01.09.2020 20:03 | Son Güncelleme: 01.09.2020 20:09

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un yeni transferi orta saha oyuncusu Christian Cueva, takımını yükseklere taşımak için elinden geleni yapacağını belirtti.

Takımın Bolu'daki kampına katılan Perulu orta saha oyuncusu Christian Cueva kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, sarı siyahlı taraftarın kendisini çok iyi bir şekilde karşıladıklarını ifade etti.

Yeni Malatyaspor'un geçen sezon Avrupa'da mücadele etmesiyle dikkatini çektiğini aktaran Cueva, "Buraya gelmemin sebeplerinden biri kulübün geçen sezon kendini göstererek, Avrupa'ya gitmesi. Geçen sezon lige iyi başlaması ve iyi işler yapması, bunlar benim dikkatimi çekti. Rüyaları, istekleri, arzuları olan bir kulüple aynı yolda yürümeyi tecrübe etmek istedim." diye konuştu.

Türkiye Süper Ligi'ni takip ettiğini ve takımlara yabancı olmadığını dile getiren Cueva, "Süper Lig çok çekişmeli, çok zor bir lig. Ayrıca bir alt ligi de takip ediyorum, Süper Lig'e gelmek için çok büyük mücadele ve yarış var. Bu lige gelmek kolay değil, Yeni Malatyaspor'da Süper Lige çıkmış, büyük uğraşlar vermiş, özveride bulunmuş. Bu ligde elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de top koşturan Arturo Mina'nın kendisine ligi anlattığını ve Yeni Malatyaspor'a gelmesinde etkili olduğunu hatırlatan Cueva, şöyle devam etti:

"Zor bir ligde yarışacağız, elimizden gelen her şeyi yapacağız. Büyük bir kulüp olmak istiyoruz. İki haftada lige hazır olacağım ama yüzde yüz hazır olacağım dersem yalan olur ancak yüzde 80 hazır olacağım. Şunu da söyleyeyim pandemi sürecinde yeni tip koronavirüs varken zor bir ortam. Bir kulüpte mutluysanız çok çabuk adapte olursunuz. Kendinizi iyi hissediyorsanız, çok daha çabuk hazırlanırsınız. Bende bu kulüpte mutluyum, lige çabuk hazırlanacağım. Taraftarlar sosyal medyadan bana hoş geldin dedi, bunu gördüm. Biz de kulübümüzü en yüksek yerlere taşımak için savaşacağız, birlikte olursak bir çok şeyi başarabiliriz."

Yeni Malatyasporlu Cueva'dan Süper Lig değerlendirmesi

Kaynak: AA

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