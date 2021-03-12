Yeni Malatyasporlu Buğra Demirci ameliyat oldu
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Yeni Malatyasporlu Buğra Demirci ameliyat oldu

12.03.2021 10:33 | Son Güncelleme: 12.03.2021 11:03
Yeni Malatyasporlu Buğra Demirci ameliyat oldu

SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un U19 takımında oynayan Buğra Demirci, antrenman sırasında geçirdiği sakatlık sonrası Kayseri'de sağ dizinden ameliyat oldu.

SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un U19 takımında oynayan Buğra Demirci, antrenman sırasında geçirdiği sakatlık sonrası Kayseri'de sağ dizinden ameliyat oldu.

Yeni Malatyaspor'un U19 takımında forma giyen 17 yaşındaki sağ bek Buğra Demirci, antrenman sırasında sakatlık geçirdi. Kayseri'ye gelen genç futbolcu Acıbadem Kayseri Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Sinan Karaoğlu ve Dr. Bertan Cengiz tarafından ameliyat edildi. Futbolcuya, sağ diz iç menisküs ve ön çapraz bağ ameliyatı yapıldı. Başarılı geçen operasyon sonrası sporcunun, hemen başlanacak rehabilitasyonun ardından 6'ncı hafta sonunda salonda kontrollü kuvvet çalışmalarına, 10'uncu hafta sonunda da koşulara başlaması öngörülüyor. Prof. Dr. Sinan Karaoğlu, futbolcunun yaklaşık 8 ay sonra sahalara dönmesinin beklendiğini ifade etti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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