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Yeni Malatyaspor, Ankara, Spor, Haber

Yeni Malatyasporlu Bifouma'dan ilginç maske

Yeni Malatyaspor'un golcü oyuncusu Thievy Bifouma, korona virüs salgınından korunmak için taktığı ilginç maskeyi sosyal medya hesabından paylaştı.

24.04.2020 11:15 | Son Güncelleme: 24.04.2020 11:16
Yeni Malatyasporlu Bifouma'dan ilginç maske

Yeni Malatyaspor'un golcü oyuncusu Thievy Bifouma, korona virüs salgınından korunmak için taktığı ilginç maskeyi sosyal medya hesabından paylaştı. Bireysel antrenmanlarına Ankara'da devam eden Bifouma, salgından nasıl korunduğunu sevenleriyle paylaştı.

Görmeye alışkın olmadığımız bir maske ile durum paylaşan yıldız oyuncu, diğer futbolcular gibi hazırlıklarını bireysel olarak evinde sürdürüyor. Günlük programlarını eksiksiz yaparak kendini hazır tutmaya çalışan Bifouma'nın seyahat yasağının kalkmasını ardından Malatya'ya geleceği belirtildi.

Bireysel antrenmanlarını evinde sürdüren bir başka isim de orta saha oyuncusu Robin Yalçın. Salgının başında kulübünden izin alarak Almanya'ya giden Robin Yalçın fiziki olarak hazır kalabilmek için yoğun tempo harcıyor. Gurbetçi futbolcu çalışmasından bir fotoğraf karesini sosyal medya hesabından paylaşarak 'hazırım' mesajı verdi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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