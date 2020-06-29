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Yeni Malatyasporlu Bifouma Çin yolcusu

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyasporlu futbolcu Thievy Bifouma'nın Çin'in Schenzhen FC takımına transferi için prensip anlaşmasına varıldığı bildirildi.

Yeni Malatyasporlu Bifouma Çin yolcusu
29.06.2020 16:57 | Son Güncelleme: 29.06.2020 17:11

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyasporlu futbolcu Thievy Bifouma'nın Çin'in Schenzhen FC takımına transferi için prensip anlaşmasına varıldığı bildirildi.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Thievy Bifouma'nın Çin'in Schenzhen FC takımına transferi için prensip anlaşmasına varılmıştır. Resmi işlemlerin tamamlanmasıyla transfer detayları kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadesi kullanıldı.

Thievy Bifouma bu sezon Malatya ekibiyle tüm kulvarlarda çıktığı 29 maçta 6 gole imza attı.

Kaynak: AA

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