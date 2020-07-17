Yeni Malatyasporlu Bifouma, Çin'e transfer oldu
Çin Süper Ligi ekiplerinden Shenzhen, BtcTurk Yeni Malatyaspor'da forma giyen Thievy Bifouma'yı kadrosuna kattı.
17.07.2020 10:21 | Son Güncelleme: 17.07.2020 11:15
Çin Süper Ligi ekiplerinden Shenzhen, BtcTurk Yeni Malatyaspor'da forma giyen Thievy Bifouma'yı kadrosuna kattı.
Shenzhen Kulübünden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Kongolu futbolcunun transferinin tamamlandığı belirtildi.
Türkiye'de daha önce Osmanlıspor, Demir Grup Sivasspor ve MKE Ankaragücü formaları da giyen Bifouma, bu sezon Malatya ekibiyle çıktığı 29 maçta 6 gol kaydetmişti.
Kaynak: AA