Yeni Malatyasporlu Benjamin Tetteh yaklaşık bir ayı aşkın süre sahalarda uzak kalacak - Haberler Spor
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Yeni Malatyasporlu Benjamin Tetteh yaklaşık bir ayı aşkın süre sahalarda uzak kalacak

AA / Volkan Kaşik - Haberler | Spor
Yeni Malatyasporlu Benjamin Tetteh yaklaşık bir ayı aşkın süre sahalarda uzak kalacak

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'da Benjamin Tetteh'in sakatlığı nedeniyle 4 ile 6 hafta arası süre sahalardan uzak kalacağını bildirildi.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'da Benjamin Tetteh'in sakatlığı nedeniyle 4 ile 6 hafta arası süre sahalardan uzak kalacağını bildirildi.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp doktoru Cahit Günaydın, Medipol Başakşehir karşılaşmasında sakatlanan Benjamin Tetteh'in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Günaydın, "Medipol Başakşehir maçında sakatlanarak oyundan ayrılmak zorunda kalan Tetteh'in yapılan detaylı muayene ve tetkikleri sonucunda sağ uyluk arka adalesinde yırtık tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Futbolcumuzun 4-6 hafta sahalardan uzak kalması öngörülmektedir." ifadeleri kullanıldı.

AA / Volkan Kaşik - Spor Haberleri
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