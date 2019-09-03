Yeni Malatyasporlu 5 futbolcuya milli davet

03.09.2019 16:58

Süper Lig takımlarından BtcTurk Yeni Malatyasporlu 5 futbolcunun milli takımlarına davet edildiği bildirildi.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, sarı-siyahlı futbolculardan Gheylan Chaaleli'nin Tunus, Teenage Hadebe'nin Zimbabwe, Issam Chebake'nin Fas, Özer Özdemir'in Ümit Milli, kaleci Murat Akşit'in ise 18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'na çağrıldığı belirtildi.

Açıklamada milli takımlara davet edilen futbolculara başarılar dilendi.

Kaynak: AA