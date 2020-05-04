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Yeni Malatyaspor yurt dışındaki futbolcularını bekliyor

Yeni Malatyaspor yurt dışındaki futbolcularını bekliyor
04.05.2020 10:59 | Son Güncelleme: 04.05.2020 10:59

Takım antrenmanlarına 15 Mayıs'ta başlanacak Yeni Malatyaspor'da bireysel antrenmanların ise sürdüğü ifade edildi.

Takım antrenmanlarına 15 Mayıs'ta başlanacak Yeni Malatyaspor'da bireysel antrenmanların ise sürdüğü ifade edildi.

Bir kısmı evinde, bir kısmı ise Nurettin Soykan Tesisleri'nde çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı futbolculara 15 Mayıs'ta kamp çalışmalarına başlanacağından dolayı bu tarihte Malatya'da olmaları yönünde haber gönderildiği bildirildi.

Yurt dışında bulunan 3 futbolcusu ile birlikte tüm futbolcularına toplanma talimatı veren sarı-kırmızılı kulübün, ligin kaderiyle ilgili bu hafta verilecek son karara göre çalışma takviminde değişikliğe gidebileceği ifadede edildi.

Korona virüs sürecinde teknik heyet tarafından verilen programlar doğrultusunda bireysel antrenmanlarını aksatmadan yapan futbolcuların bu haber üzerine bulunduklarını illerde seyahat belgesi almak için girişimlere başladıkları belirtildi.

Bu arada Yeni Malatyaspor Kulübü'nde son gelişmelerin değerlendirilmesi amacıyla teknik heyet ve yönetimin videokonferans yönetimiyle bir toplantı yapacağı ifade edildi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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