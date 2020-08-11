Yeni Malatyaspor yönetimine "değişim" çağrısı
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın konuşması MALATYA - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor yönetiminin istifa etmesi noktasında kentte baskı olduğunu savundu.
11.08.2020 14:00 | Son Güncelleme: 11.08.2020 15:09
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın konuşması MALATYA - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor yönetiminin istifa etmesi noktasında kentte baskı olduğunu savundu.
Kaynak: AA