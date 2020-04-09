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Yeni Malatyaspor, Türkiye, Futbol, Spor

Yeni Malatyaspor yönetiminden telekonferanslı toplantı

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da yönetim kurulu telekonferans sistemiyle yaptığı toplantıda durum değerlendirmesi yaptı.

09.04.2020 10:14 | Son Güncelleme: 09.04.2020 10:14
Yeni Malatyaspor yönetiminden telekonferanslı toplantı

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da yönetim kurulu telekonferans sistemiyle yaptığı toplantıda durum değerlendirmesi yaptı.

Korona virüs salgını nedeniyle karantina sürecinin uygulandığı Türkiye'de her sektör gibi futbol da büyük bir durağanlık yaşıyor.

Yeni Malatyaspor yönetimi telekonferans yöntemiyle bir toplantı yaparak hem futbolun önümüzdeki günlerinin olası senaryolarını, hem de kulüpteki son durumu masaya yatırdı. Adil Gevrek başkanlığındaki toplantıya Gökhan Çelik, Ahmet Topdağ, Suat Tekin, Aziz Yalçınkaya, Selim Pilten, Mehmet Coşer Gömüç, Burak Çakır, Yüksel Demirkol, Mehmet Koçyiğit, Bilal Elmas, Hakkı Çelikel, İlhan Çelebi ve Yüksel Demirkol katıldı. Önümüzdeki ay yapılacak mali kongre öncesinde yönetim kuruluna bilgilendirme yaptığı belirtilen Başkan Gevrek'in bazı konularda da fikir alışverişinde bulunduğu ifade edildi.

Telekonferans sistemiyle gerçekleştirilen toplantının fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan yönetim kurulu üyesi Ahmet Topdağ, verimli bir toplantı yapıldığını paylaştı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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