Yeni Malatyaspor yeni sözleşme teklif edecek
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Yeni Malatyaspor yeni sözleşme teklif edecek

Yeni Malatyaspor'un 31 Mayıs 2020 tarihi itibariyle sözleşmesi sona eren ancak FIFA'nın ertelenen maçları da sözleşme süreci içerisine almasıyla takımla bir süre daha devam edecek olan 10 futbolcusundan bazılarına yeni sözleşme teklif edeceği belirtiliyor.

Yeni Malatyaspor yeni sözleşme teklif edecek
20.05.2020 10:40 | Son Güncelleme: 20.05.2020 10:40

Yeni Malatyaspor'un 31 Mayıs 2020 tarihi itibariyle sözleşmesi sona eren ancak FIFA'nın ertelenen maçları da sözleşme süreci içerisine almasıyla takımla bir süre daha devam edecek olan 10 futbolcusundan bazılarına yeni sözleşme teklif edeceği belirtiliyor.

Sarı kırmızılı yönetimin lig maçları öncesi bu oyuncuları belirlediği ve bir kaç gün içerisinde yeni sözleşme için masaya oturacağı belirtiliyor.

Futbolda virüs arası sürerken FIFA sözleşmesi biten futbolcuların olası yeniden başlangıç durumunda sözleşmelerinin devam edeceğini duyurmuştu.

Bu açıklama üzerine gözlerin çevrildiği Yeni Malatyaspor Kulübü'nde sözleşmesi mayıs ayı sonu itibariyle biten 10 futbolcu bulunuyor.

Süper Lig ekibinin bu oyunculardan bazılarına yeni teklif götüreceği ifade ediliyor.

Sarı-kırmızılı kulüpte sözleşmesi sona erecek futbolcular arasında kulüpte geçirdiği 3 sezonda istenen verim alınamayan Issiar Dia da bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Fabian Farnolle, Ufuk Ceylan, Arturo Mina, Erkan Kaş, Robin Yalçın, Mitchell Donald, Gökhan Töre, Issiar Dia, Kjartansson ve Eren Tozlu'nun sözleşmeleri sona erecek. Malatya ekibinde devre arasında Kasımpaşa'dan kiralanan Karim Hafez'in de 31 Mayıs itibariyle sözleşmesi sona erdi.

(Mehmet Türel/İHA)

Kaynak: İHA

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