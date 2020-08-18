Yeni Malatyaspor, yeni sezona Bolu'da hazırlanıyor Bolu'da yeni sezona hazırlanan Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor'un sportif direktörü Ali Ravcı, "Eksik mevkilerimiz vardı.

Bolu'da yeni sezona hazırlanan Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor'un sportif direktörü Ali Ravcı, "Eksik mevkilerimiz vardı. Ayrılan oyuncular olmuştu. Onların yerini doldurmamız gerekiyordu. Şu ana kadar görüşü teklif sunduğumuz oyuncularımız var. Ayrılmak isteyen oyuncularımız da var. O yüzden 1 hafta içerisinde bu konuları netleştireceğiz" dedi.

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor. Malatya temsilcisi Bolu'nun Abant bölgesinde bulunan bir otelde günde çift antrenman yaparak yeni sezona hazırlanıyor. Akşam antrenmanında sahaya çıkan Yeni Malatyaspor, ısınma koşusunun ardından taktik antrenman çalışması yaptı. Antrenman, kuvvet çalışmasıyla sona erdi.

Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ayın 10'u itibarıyla hazırlıklarımız Malatya'da başladı. Bir haftayı orada geçirdik. Daha sonra 2 gün iznimiz oldu. Tekrar akabinde burada toplandık. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Mevcutta zaten oyuncularımız vardı. Kiralık oyuncularımız döndü. Bize katıldılar" dedi.

Transfer çalışmalarıyla ilgili de konuşan Ravcı, "Tabii bu arada transfer çalışmalarımız devam ediyor. Güzel bir kamp ortamımız var. Şu anda iyi geçiyor. Sadece yeni transferlerimizi bekliyoruz. Birkaç gün içerisinde transferlerimiz aramıza katılırsa daha iyi olacak. Eksik mevkilerimiz vardı. Ayrılan oyuncular olmuştu. Onların yerini doldurmamız gerekiyordu. Şu ana kadar görüşüp teklif sunduğumuz oyuncularımız var. Ayrılmak isteyen oyuncularımız da var. O yüzden 1 hafta içerisinde bu konuları netleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA