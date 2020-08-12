Yeni Malatyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Takımımız, yeni sezon hazırlıklarına sportif direktörümüz Ali Ravcı yönetiminde sabah ve akşam olmak üzere günlük çift antrenman temposuyla devam ediyor."

Kaynak: AA