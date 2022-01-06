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Yeni Malatyaspor, yarın Trabzonspor'a konuk olacak

Yeni Malatyaspor, yarın Trabzonspor'a konuk olacak
AA / Volkan Kaşik - Haberler | Spor

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Ligde oynadığı 19 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlikle 15 puan toplayan ve puan cetvelinin son sırasında yer alan sarı-siyahlılar, Trabzonspor müsabakasından güzel bir sonuçla dönerek sezonun ikinci yarısına iyi başlamanın hesabını yapıyor.

Yeni Malatyaspor'da Afrika Uluslar Kupası'nda milli takımları için mücadele edecek Benjamin Tetteh ve Oussama Haddadi, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.

Sarı-siyahlılar, bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak Trabzon'a gidecek.

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AA / Volkan Kaşik - Spor Haberleri

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