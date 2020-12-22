Yeni Malatyaspor, yarın lider Alanyaspor'a konuk olacak

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 14. haftasında yarın lider Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Ligde oynadığı 12 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik, 3 de mağlubiyetle 19 puanla 8. sırada bulunan sarı-siyahlılar, Aytemiz Alanyaspor maçını da kazanarak çıkışını sürdürmek için mücadele edecek.

Yeni Malatyaspor'da eksik veya sakat oyuncu bulunmuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik