Yeni Malatyaspor, yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak - Haberler Spor
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Yeni Malatyaspor, yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak

Yeni Malatyaspor, yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak
AA / Volkan Kaşik - Haberler | Spor

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Kalyon Stadı'ndaki karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak.

Geride kalan 21 haftada 4 galibiyet, 3 beraberlikle 15 puan toplayan ve puan cetvelinin son sırasında yer alan sarı-siyahlılar, Gaziantep FK deplasmanından galibiyetle dönerek çıkışa geçmenin hesabını yapıyor.

Yeni Malatyaspor'da kart cezalısı Adem Büyük, Gaziantep FK karşısında forma giyemeyecek.

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AA / Volkan Kaşik - Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK, Spor, Haber

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