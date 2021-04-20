Yeni Malatyaspor yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak
Süper Lig'in 36. haftasında Helenex Yeni Malatyaspor, yarın deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak.
Süper Lig'in 36. haftasında Helenex Yeni Malatyaspor, yarın deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak.
Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda saat 16.00'da mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek.
Ligde oynadığı 33 maçta 37 puan toplayan sarı-siyahlılar, Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakasını kazanarak çıkışa geçmenin hesabını yapıyor.
Yeni Malatyaspor geçen hafta sahasında ağırladığı Alanyaspor'u 1-0 mağlup ederek 13 maç aradan sonra kazanmanın sevincini yaşamıştı.
Yeni Malatyaspor'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan bir futbolcu, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında forma giyemeyecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik