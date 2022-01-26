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Yeni Malatyaspor, Wallace Fortuna ile yollarını ayırdı

Yeni Malatyaspor, Wallace Fortuna ile yollarını ayırdı

Spor Toto Süper Lig ekibi Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, oyuncusu Wallace Fortuna ile yollarını ayırdı.

Spor Toto Süper Lig ekibi Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, oyuncusu Wallace Fortuna ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Wallace Fortuna ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze katkılarından dolayı Wallace'a teşekkür eder, devam eden futbol yaşantısında başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.

AA / Yeter Erdine - Spor Haberleri

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