Yeni Malatyaspor ve Gençlerbirliği PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den Helenex Yeni Malatyaspor ve Gençlerbirliği'ni Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den Helenex Yeni Malatyaspor ve Gençlerbirliği'ni Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Helenex Yeni Malatyaspor'un Fenerbahçe maçında talimatlara aykırı hareket nedeniyle, Gençlerbirliği'nin ise internet sitesinden yapılan sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle disipline gönderildiği belirtildi.

Bunların yanı sıra Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav ve Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen'in sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle tedbirsiz olarak disipline gönderildiği aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük