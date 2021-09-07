Yeni Malatyaspor'un yeni transferi Mounir Chouiar sağlık kontrolünden geçti
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Yeni Malatyaspor'un yeni transferi Mounir Chouiar sağlık kontrolünden geçti

Yeni Malatyaspor'un yeni transferi Mounir Chouiar sağlık kontrolünden geçti
Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik - Haberler | Spor

Süper Lig takımlarından Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un kadrosuna kattığı Fas asıllı Fransız sağ kanat oyuncusu Mounir Chouiar, sağlık kontrolünden geçti.

Süper Lig takımlarından Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un kadrosuna kattığı Fas asıllı Fransız sağ kanat oyuncusu Mounir Chouiar, sağlık kontrolünden geçti.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki futbolcunun imza töreni öncesi Acıbadem Fulya Hastanesinde bir dizi sağlık kontrolüne tabi tutulduğu belirtildi.

Açıklamada, detaylı kan tetkikleri yapılan Mounir Chouiar'in, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği, kontrollerin, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerle tamamlandığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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