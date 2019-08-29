29.08.2019 17:28

- Yeni Malatyaspor'un yeni transferi Acquah'dan iddialı açıklamalar

Acquah: "Ligin zor olduğunu biliyorum ama benim oyun tarzıma çok uygun bir lig"

MALATYA - Yeni Malatyasporlu orta saha oyuncusu Afriyie Acquah, transferiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Ligin zor olduğunu biliyorum ama benim oyun tarzıma çok uygun bir lig. Burada kendimi göstermeyi umut ediyorum. Takım arkadaşlarıma yardım etmeyi umut ediyorum" dedi.

Sarı-kırmızılı takımda Alanyaspor maçı hazırlıkları sürerken, yeni transfer Afriyie Acquah, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yeni Malatyaspor'un Ganalı orta saha oyuncusu Afriyie Acquah, zor bir lige geldiğini ifade ederek, "Yeni bir şehir, yeni bir lig. Tabi uzun zamandır İtalya'da oynadım. Şimdi de Türkiye'ye geldim. Ligin zor olduğunu biliyorum ama benim oyun tarzıma çok uygun bir lig. Burada kendimi göstermeyi umut ediyorum. Takım arkadaşlarıma yardım etmeyi umut ediyorum" diye konuştu.

Avrupa hedefleri için Malatya'ya geldiğini kaydeden Acquah, "Takım ile ilgili geçen seneden biraz bilgim var. Takım geçen sene 5'inci bitirdi. Bu sene de buraya geldim. Takıma ve takım arkadaşlarıma yardım edip belki daha yukarılara taşımaya, belki Şampiyonlar Lig'i görebiliriz. Ben Avrupa görmek için buraya geldim. Afrika Kupası'na gittim. Afrika Kupası'ndan sonra ufak bir dinlenmem oldu. Sonra antrenmanlarıma devam ettim. Hocayla da bunu konuştuk. Fizik olarak kendimi hazır hissediyorum. Bana şans verirse elimden gelenin en iyisini yapacağım" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA