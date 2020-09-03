Yeni Malatyaspor'un yeni forveti Topalli Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un yeni forveti Jetmir Topalli, yeni sezonda ligi üst sıralarda bitirmek için gayret göstereceklerini belirtti.

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un yeni forveti Jetmir Topalli, yeni sezonda ligi üst sıralarda bitirmek için gayret göstereceklerini belirtti.

Malatya temsilcisinin 22 yaşındaki yeni forveti Topalli, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, Kulüp Başkanı Adil Gevrek ve Yönetim Kurulunun kendisine ilgisinden memnun olduğunu kaydetti.

Yeni Malatyaspor ile görüşmelere 3 önce başladığını aktaran Topalli, "Bu süreçte Yeni Malatyaspor'un maçlarını izledim. Daha önce de takip ediyordum. Süper Lig çok iyi. Çok kaliteli oyuncuların olduğunu fark ettim." ifadesini kullandı.

Hem kendini geliştirmek hemde takıma katkı sağlamak için gayret göstereceğini anlatan Topalli, şunları kaydetti:

"İyi bir sezon geçirerek, kendimi geliştirmek ve takıma faydalı olmak istiyorum.Türkiye hakkında ilk izlenimim çok güzel. Beni çok güzel karşıladılar. Takım beni çok iyi karşıladı. Bu şekilde takıma daha iyi uyum sağlıyorum. Elimden gelenin fazlasını yapacağım. Bu sezon taraftarlarımızı mutlu edeceğiz ve ligi üst sıralarda bitireceğiz."

Kaynak: AA