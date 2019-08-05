Yeni Malatyaspor'un UEFA Avrupa Ligi kadrosu açıklandı
Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Sırbistan temsilcisi Partizan ile yapacağı maçların kadrosunu UEFA'ya bildirdi.
Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Sırbistan temsilcisi Partizan ile yapacağı maçların kadrosunu UEFA'ya bildirdi.
Kaynak: Dunya.com
Erdoğan'ın "Projeleri cebimizden para vererek yaptırmıyoruz" sözlerine CHP'den yanıt: Milletten alıp müteahhitlere aktarıyor
Son Dakika Ekonomi Haberleri
17:18 Merkez Bankası: "Türk Lirası ve döviz likiditesi yönetimindeki esnekliğin artırılması amacıyla, söz...