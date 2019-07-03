Yeni Malatyaspor'un kampı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da günde çift antrenman yaparak sürdürüyor.

Abant Tabiat Parkı yolu üzerinde bulunan bir otelde kampa giren Malatya ekibi, teknik direktör Sergen Yalçın ve yardımcı antrenörler gözetiminde gerçekleşen sabah antrenmanında kondisyon ağırlıklı çalışma yaptı.

Sarı-siyahlılaryeni sezon günde çift antrenman yaparak hazırlıklarına devam ediyor.

Sportif Direktör Ali Ravcı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Avrupa Kupalarından dolayı lige erken başlamak zorunda kalındığını belirterek, "Bu durumdan dolayı kampımızda erken başladı. Beş günlük süreyi Malatya'da geçirdik ve daha sonra takıma bir gün izin verdikten sonra 1 Temmuz tarihi itibariyle Bolu kampına başladık." diye konuştu.

Kampın iyi gittiğini anlatan Ravcı, teknik direktör Sergen Yalçın ile anlaştıktan sonra yeni bir heyecan ve farklı bir hikayenin bu sezonda olacağını anlatarak, "Geçen sezonu zaten gayet iyi bir şekilde bitirdik. Özellikle son beş haftamız hem tempolu hem de Avrupa Kupaları'ndan dolayı heyecanlı geçti." dedi.

Ravcı, Avrupa Kupası kendileri için yeni bir deneyim olacağını ifade ederek, "Hemde tecrübe olacak. Daha önce Malatya şehri bir heyecan yaşamıştı Malatyaspor'dan dolayı. Uzun bir aradan sonra ikinci bir heyecanı taraftarlarımıza yaşatacağız. İnşallah bizim için herşey iyi gider."şeklinde konuştu.

Kaynak: AA