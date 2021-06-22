Yeni Malatyaspor'un kamp programı belli oldu
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Yeni Malatyaspor'un kamp programı belli oldu

Yeni Malatyaspor'un kamp programı belli oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yeni Malatyaspor'un 2021-2022 sezonu hazırlıkları kapsamında gerçekleştireceği kamp programı belli oldu.

Yeni Malatyaspor'un 2021-2022 sezonu hazırlıkları kapsamında gerçekleştireceği kamp programı belli oldu.

Yeni Malatyaspor, ilk etap kamp çalışmalarına 1 Temmuz Perşembe günü Malatya'da başlayacak. 6 Temmuz'a kadar hazırlıklarına Malatya'da devam edecek olan Doğu Anadolu ekibi, iki günlük iznin ardından ikinci etap kamp çalışmaları için 8 Temmuz Perşembe günü Bolu Abant'ta top başı yapacak.

İkinci etap kamp çalışmaları 19 Temmuz'da son bulacak. Sarı-siyahlılar, iki günlük iznin ardından son etap kamp çalışmaları için 22 Temmuz'da Bolu'da tekrar toplanacak. Yeni Malatyaspor'un son etap kamp çalışmaları 1 Ağustos'ta son bulacak.

(Veysel Korkmaz/İHA)

Yeni Malatyaspor'un kamp programı belli oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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