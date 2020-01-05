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Yeni Malatyaspor'un kamp kadrosu belli oldu

Süper Lig'de sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına bugün başlayacak BtcTurk Yeni Malatyaspor'un kamp kadrosu açıklandı.

05.01.2020 13:40 | Son Güncelleme: 05.01.2020 13:40
Yeni Malatyaspor'un kamp kadrosu belli oldu

Süper Lig'de sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına bugün başlayacak BtcTurk 'un kamp kadrosu açıklandı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, takımın kamp çalışmaları için bugün Antalya 'te toplanarak, çalışmalarına başlayacağı belirtildi.

Malatya ekibinin kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Abdulsamed Damlu, Murat Akşit, Fabien Farnolle, Ufuk Ceylan, Mustafa Akbaş, Teenage Hadebe, Issam Chebake, Arturo Mina, Özer Özdemir, Sakıb Aytaç, Erkan Kaş, Robin Yalçın, Gökhan Töre, Murat Yıldırım, Ahmed Ildiz, Afriyie Acquah, Mitchell Donald, Moryke Fofana, Ghaylen Chaaleli, Guilherme Marques, Thievy Bifouma, Adis Jahovic, Umut Bulut.

Kaynak: AA
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