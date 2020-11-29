Yeni Malatyaspor'un kalecisi Abdulsamed Damlu'nun elmacık kemiği kırıldı
29.11.2020 22:13 | Son Güncelleme: 29.11.2020 22:16
Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'un kalecisi Abdulsamed Damlu'nun sol elmacık kemiğinde kırık tespit edildi.
Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'un kalecisi Abdulsamed Damlu'nun sol elmacık kemiğinde kırık tespit edildi.
Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Gaziantep FK maçında yüzüne darbe alan kalecimiz Abdulsamed Damlu'nun tomografi tetkikleri sonucunda sol elmacık kemiğinde kırık tespit edilmiştir. Tedavisi süren oyuncumuz, yapılacak özel maskeyle çalışmalarına devam edebilecektir." denildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş