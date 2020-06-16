Yeni Malatyaspor'un kalan maçlarda hedefi en az 12 puan! Yeni Malatyaspor, korona virüs tedbirleri kapsamında maçların seyircisiz oynanacak olmasına rağmen sahasında oynayacağı müsabakalarda kayıp yaşamak istemiyor.

Yeni Malatyaspor, korona virüs tedbirleri kapsamında maçların seyircisiz oynanacak olmasına rağmen sahasında oynayacağı müsabakalarda kayıp yaşamak istemiyor.

Geçen hafta sahasında Kasımpaşa karşısında 1 -0 öne geçmesine rağmen rakibine 2-1 mağlup olan Malatya temsilcisinde gözler bu haftaki Göztepe maçına çevrildi.

Ligde kalma mücadelesinde önünde bulunan 4 haftalık periyodu kritik olarak gören Malatya ekibi, bu maçlardan ilki olan Göztepe müsabakasında kayıp yaşamak istemiyor. Sarı-kırmızılı takım kalan 7 haftalık maratonda 4 iç saha, 3 de deplasman maçına çıkacak.

Malatya ekibi, sahasında Göztepe, Gençlerbirliği, Beşiktaş ve Gaziantep ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar deplasmanda ise Fenerbahçe, Sivasspor, Çaykur Rizespor ile kritik 90 dakikalara çıkacak.

Ligin ikinci yarısında henüz galibiyet alamayan ve sadece 1 puan toplayabilen Yeni Malatyaspor, bu özlemine Göztepe karşısında son vermek istiyor.