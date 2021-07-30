Yeni Malatyaspor'un isim sponsoru Öznur Kablo oldu
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Yeni Malatyaspor'un isim sponsoru Öznur Kablo oldu

Yeni Malatyaspor'un isim sponsoru Öznur Kablo oldu
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un sezon sonuna kadar isim sponsorunun Öznur Kablo olduğu bildirildi.

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un sezon sonuna kadar isim sponsorunun Öznur Kablo olduğu bildirildi.

Sarı-siyahlı takımın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Öznur Kablo, Yeni Malatyaspor'umuzun sezon sonuna kadar isim sponsoru olmuştur. Öznur Kablo'ya desteklerinden dolayı teşekkür ediyor, anlaşmanın hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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