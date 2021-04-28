Yeni Malatyaspor'un hedefi Süper Lig'de kalmak

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, hedeflerinin Süper Lig'de kalmak olduğunu söyledi.

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, hedeflerinin Süper Lig'de kalmak olduğunu söyledi.

Yeni Malatyaspor ile Helenex arasında yapılan anlaşma sonucu çıkartılacak olan "YMS Token" adlı kripto paranın tanıtım toplantısı bir otelde düzenlendi.

Toplantının açılışında konuşan kulüp başkanı Adil Gevrek, istedikleri sonuçları alamadıklarını ve ligin ikinci yarısında sıkıntılar yaşadıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Geçen hafta almış olduğumuz MKE Ankaragücü galibiyeti çok önemliydi. Şu an 40 puandayız, 5 maçımız var. Yarın Sivasspor, ardından Kayserispor ile karşılaşacağız. Bu sene ekonomik anlamda ve salgından dolayı ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Hedefimiz bu sene ligde kalmak ve ligde kalacağımıza inanıyoruz. Beş maçımız var ve maç maç düşünüyoruz. Sivasspor maçından puan ve puanlarla dönersek Kayserispor ile kendi evimizde oynayacağız. Rizespor, Hatayspor ve Galatasaray maçlarıyla ligi bitirmiş olacağız. Biz 1-2 galibiyet alarak garantilemek istiyoruz."

Takımın durumunun iyi olduğunu dile getiren Gevrek, şöyle konuştu:

"Takım, yeni hocasıyla iyi bir çıkış yakaladı. Yüzde yüz istediğimiz sonuçları alamadık ama ciddi bir birlik ve beraberlik var. Taraftarlar iyi günümüzde de kötü günümüzde de yanımızda oldu. Helenex Yeni Malatyaspor'u hep birlikte daha iyi yerlere taşıyacağız. Birlik ve beraberliğin olması lazım. Taraftarlarımızın, camiamızın, siyasetçilerimizin ve iş insanlarımızın sahip çıkması lazım. Yeni Malatyaspor, Malatya'nın marka değeridir."

Helenex Bilişim AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Eldoğan ise şirketin faaliyetleriyle ilgili bilgi verdi.

Yeni Malatyaspor'un isminin kripto para piyasasında bilindiğini belirten Eldoğan, "Teklifimizi sunduk, sağ olsunlar kabul ettiler." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş