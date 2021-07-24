Yeni Malatyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Santos, zorunlu karantina süresini tamamladı
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Yeni Malatyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Santos, zorunlu karantina süresini tamamladı

Yeni Malatyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Santos, zorunlu karantina süresini tamamladı
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Spor

Brezilya'dan döndükten sonra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında zorunlu karantinaya giren Yeni Malatyaspor'un savunma oyuncusu Wallace Dos Santos'un, karantina süresini tamamladığı ve bugünkü antrenmana katılacağı bildirildi.

Brezilya'dan döndükten sonra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında zorunlu karantinaya giren Yeni Malatyaspor'un savunma oyuncusu Wallace Dos Santos'un, karantina süresini tamamladığı ve bugünkü antrenmana katılacağı bildirildi.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından Santos'un durumuna ilişkin yapılan açıklamada, "Ülkesi Brezilya'dan dönen ve zorunlu olarak karantinada kalması gereken futbolcumuz Wallace Dos Santos, dün itibarıyla 14 günlük karantina sürecini tamamlamış olup bugünden itibaren antrenmanlara katılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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