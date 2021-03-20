Yeni Malatyaspor'un borcu 59 milyon 746 bin lira

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor Kulübünün borcunun 59 milyon 746 bin lira olduğu bildirdi.

Kulüp başkanı Adil Gevrek, Battalgazi Belediye binasındaki toplantı salonunda düzenlenen yıllık olağan mali genel kurulda yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle genel kurulu bugün gerçekleştirebildiklerini söyledi.

Görev yaptıkları dönemde sportif başarı yakaladıklarına değinen Gevrek, "Geriye dönüp baktığımızda 2. ligde, TFF 1. Lig'de şampiyon olduk, UEFA'ya gittik, çok büyük başarılara imza attık. Başarılara çok alıştık tabii futbolda bazen düşüşler olabiliyor. Maalesef başarıların yanında düşüşlerimiz de oldu. Geçen yıl ciddi bir sıkıntı geçirdik. Sportif anlamda belki kabul edemeyeceğimiz büyük bir sıkıntı yaşadık ama ben şunu anladım; futbolda başarıyı da başarısızlığa da birlikte sahip çıkmamız lazım. Nasıl şampiyonluklar yaşadık, nasıl birlikte başardık, sevindik ve kazandık, sıkıntıları da düşüşleri de birlikte aşacağımıza inanıyorum." diye konuştu,

Adil Gevrek, tüm sıkıntılara rağmen hiçbir zaman inançlarını kaybetmediklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Çok şükür bugün yine Süper Lig'deyiz. Aslında lige iyi başladık ama son 9 maçtır iyi gitmiyoruz. İkinci yarı yine düşüş yaşadık ama birliği ve beraberliği sağlarsak özellikle bugün oynayacağımız Gaziantep maçıyla bu sıkıntıları aşacağımıza inanıyorum. Alacağımız bir galibiyetle tekrar çıkışa geçeceğimize inanıyorum. Başarının gelmesi için kesinlikle bir olmamız ve birlikte hareket etmemiz lazım. Zor günde, kötü günde birbirimize sahip çıkarsak başarılı oluruz. Bütün camiamızı birlikte hareket etmeye davet ediyorum."

"Destek almayan tek takım biziz"

Kulübün borcu hakkında bilgi veren Gevrek, şunları kaydetti:

"2019-2020 borcumuz 59 milyon 746 bin lira. 60 Milyon liraya yakın bir borcumuz var. Yaklaşık 7 yıldır burada arkadaşlarımla görev yapıyorum. Sportif başarı çok önemli ama geldiğimiz ilk günden bu yana en dikkat ettiğimiz nokta ekonomik dengeyi bozmamak. Aslında iyi de getirdik. Sonuçta Süper lLg'de mücadele ediyoruz. Bakıldığında şehir olarak destek almayan, birkaç destek var onlar da raporda yazıyor... Destek almayan tek takım biziz. Buna rağmen biz buralara kadar getirdik. Diğer illerin takımlarına yapılan yardımları gördüğünüz zaman bizimki yok denecek kadar. Bunu açıkça söylemek istiyorum."

Adil Gevrek, görev süreleri içerisinde Anadolu takımı olarak alıp sattıkları oyunculardan ayakta durmaya çalıştıklarını bildirerek, "Son olarak 50 bin dolara aldığımız Youssouf Ndayishimiye'yi 2 milyon 150 bin avroya sattık. Bu şekilde oyuncu bulup her yıl bir, iki

oyuncu satmaya gayret ettik." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmanın ardından raporların ibrasına geçildi. Bütün raporlar okunarak oy birliğiyle kabul edildi.

Kongrede kulübün 2019-2020 sezonu gelir ve gider tablosu 141 milyon lira olarak açıklandı. Ayrıca 2020-2021 sezonunun tahmini bütçesi ise 175 milyon lira olarak belirtildi. Tahmini bütçe de oy birliğiyle kabul edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş