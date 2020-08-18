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Yeni Malatyaspor'un Bolu kampı devam ediyor

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, yeni sezon hazırlıklarına Bolu kampında devam etti.

18.08.2020 21:33 | Son Güncelleme: 18.08.2020 21:40

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, yeni sezon hazırlıklarına Bolu kampında devam etti.

Abant Tabiat Parkı yolu üzerinde bulunan bir otelde dün kampa giren ve ilk çalışmasını gerçekleştiren Malatya ekibi, bugün ise çift antrenmanla günü tamamladı.

Ravcı: "Eksiklerimiz var"

Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, akşam antrenmanı öncesi gazetecilere, kamp, transfer çalışmaları ve teknik direktör konusundaki gelişmelerle ilgili değerlendirmede bulundu.

Ravcı, yeni sezon hazırlıkları için 10 Ağustos'da top başı yaptıklarını ve dün itibarıyla Bolu kampına başladıklarını belirtti.

Çalışmalarının güzel bir şekilde devam ettiğini aktaran Ravcı, "Mevcutta zaten oyuncularımız vardı. Kiralık verdiğimiz oyuncularımız takıma geri döndü. Bu arada transfer çalışmalarımız da devam ediyor. Güzel bir kamp ortamımız var. Şu ana kadar iyi geçiyor. Sadece yeni transferlerin aramıza katılmasını bekliyoruz. Birkaç gün içinde diğer transferlerimiz de aramıza katılırsa, daha sağlıklı bir çalışma yapacağız." şeklinde konuştu.

Ravcı, transfer edilecek oyuncu sayısının henüz netlik kazanmadığın dile getirerek, şunları kaydetti:

"Eksiklerimiz var. Ayrılan oyuncularımız oldu. Onların yerini doldurmamız gerekiyor. Şu ana kadar görüşüp teklif sunduğumuz oyuncular da var. Sayı olarak bir şey söylemek doğru olmaz. Çünkü sözleşmesi devam eden ancak ayrılmak isteyen oyuncularımız da var. Transfer konusunu en fazla 1 hafta içerisinde netleştireceğiz."

Teknik direktör konusuna da değinen Ravcı, "Bilindiği gibi Hikmet Karaman hocanın bir sezon daha sözleşmesi devam ediyordu. Yeni bir teknik adamla çalışmaya karar verdik. Başkan ve yönetim kurulu bu konuda çalışma yapıyor. Şu anda net bir durum söz konusu değil. Basına da yansıdığı gibi Hamza (Hamzaoğlu) hoca ile bir anlaşma durumu var. Yeni teknik adamın biran önce gelip takımı tanıması gerekiyor. O konu da 1-2 güne netleşir." ifadelerini kullandı.

Antrenman

Sportif direktör Ali Ravcı yönetiminde gerçekleştirilen akşam antrenmanına koşu ile başlayan Malatya ekibi, daha sonra ısınma hareketleri yaptı.

Antrenman sahasına kurulan istasyonlarda kondisyon çalışması yapan Yeni Malatyasporlu futbolcular, 1,5 saat süren idmanı açma germe hareketleriyle noktaladı.

Yeni Malatyaspor'un Bolu kampı devam ediyor

Kaynak: AA

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