Yeni Malatyaspor'un Bolu kampı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da günde çift antrenman yaparak sürdürüyor.

Abant Tabiat Parkı yolu üzerinde bulunan bir otelde kampa giren Malatya ekibi, teknik direktör Sergen Yalçın ve yardımcı antrenörler gözetiminde gerçekleşen sabah antrenmanında kondisyon ağırlıklı çalışma yaptı.

Sarı-siyahlılar günde çift antrenman yaparak hazırlıklarına devam ediyor.

Sportif direktör Ali Ravcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Avrupa kupalarından dolayı lige erken başlamak zorunda kalındığını belirterek, "Bu durumdan dolayı kampımız da erken başladı. Beş günlük süreyi Malatya'da geçirdik ve daha sonra takıma bir gün izin verdikten sonra 1 Temmuz tarihi itibarıyla Bolu kampına başladık." diye konuştu.

Kampın iyi gittiğini anlatan Ravcı, teknik direktör Sergen Yalçın ile anlaştıktan sonra yeni bir heyecan ve farklı bir hikayenin bu sezon olacağını dile getirdi.

Ravcı, "Geçen sezonu zaten gayet iyi bir şekilde bitirdik. Özellikle son beş haftamız hem tempolu hem de Avrupa kupalarından dolayı heyecanlı geçti." dedi.

Avrupa Kupası'nın kendileri için yeni bir deneyim olacağını belirten Ravcı, "Hem de tecrübe olacak. Daha önce Malatya şehri bir heyecan yaşamıştı Malatyaspor'dan dolayı. Uzun bir aradan sonra ikinci bir heyecanı taraftarlarımıza yaşatacağız. İnşallah bizim için her şey iyi gider." şeklinde konuştu.

Eksik olan bölgelerimiz var

"Gruplara kalabilmemiz için üç etabı da geçmek zorundayız." diyen Ravcı, şunları kaydetti:

"Yavaş yavaş takım oluşmaya başlıyor. Yeni transferlerimiz var. Bu arada eksiklerimiz de var. O konuda da başkanımız, yönetim kurulumuz, transfer komitesi çok büyük çaba sarf ediyor yeni oyuncuların aramıza katılması konusunda. Bazı mevkilerde eksiklerimiz var. Şu an itibarıyla gayet iyi bir çalışma ortamımız var. Her şey gayet iyi gidiyor eksik oyuncularımızın olmasına rağmen. Mevcuttaki bütün oyuncularımız burada. Tempolu bir şekilde çalışıyorlar. Eksik olan bölgelerimizde transferlerimizi yapıp, çok daha hazır bir şekilde bu maçlara girmiş oluruz."

Ravcı, ilk maçı 25 Temmuz'da yapacaklarını belirterek, Slovenya veya Letonya takımlarından biriyle eşleşeceklerini anımsattı.

Borçsuz olan kulübüz

Transfer döneminde oyuncuların maliyetinin de çok önemli olduğunu vurgulayan Ravcı, şunları kaydetti:

"Biz kulüp olarak bugüne kadar ayağımızı yorganımıza göre uzattık. Bugüne kadar borçsuz bir şekilde geldik. Süper Lig kulüplerinde baktığınızda borçsuz olan ender takılardan bir tanesiyiz. Buna da dikkat ediyoruz. Transfer süreci zor bir süreç, kolay olmuyor ama bunun için yoğun bir çalışma devam ediyor. İlk etapta 3-4 oyuncuya ihtiyacımız var açıkçası. Şu kamp döneminde 1-2 oyuncuyu takıma katabilirsek biraz daha zaman kazanmış oluruz. Umarım onlar da en kısa zamanda aramıza katılırlar."

Ravcı, kupanın kendileri için tecrübe olacağını, Sergen Yalçın'ın da dediği gibi kupayı alacak hallerinin olmadığını, ilk etapta hedeflerinin gruplara kalmak olduğunu, daha sonrasına da bakacaklarını sözlerine ekledi.

