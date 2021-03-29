Yeni Malatyaspor'un Antalya kampı sona erdi
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Yeni Malatyaspor'un Antalya kampı sona erdi

Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik - Haberler | Spor
Yeni Malatyaspor'un Antalya kampı sona erdi

Yeni Malatyaspor, Antalya'da gerçekleştirdiği kamp çalışmalarını tamamladı.

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Yeni Malatyaspor, Antalya'da gerçekleştirdiği kamp çalışmalarını tamamladı.

Sarı-siyahlılar, teknik direktör İrfan Buz yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanın ardından Antalya kampını sonlandırdı.

Malatya ekibi bir günlük iznin ardından 31 Mart Çarşamba günü Malatya'da toplanarak, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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