Yeni Malatyaspor'un Antalya kampı sona erdi
Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik - Haberler | Spor
Yeni Malatyaspor, Antalya'da gerçekleştirdiği kamp çalışmalarını tamamladı.
Yeni Malatyaspor, Antalya'da gerçekleştirdiği kamp çalışmalarını tamamladı.
Sarı-siyahlılar, teknik direktör İrfan Buz yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanın ardından Antalya kampını sonlandırdı.
Malatya ekibi bir günlük iznin ardından 31 Mart Çarşamba günü Malatya'da toplanarak, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik