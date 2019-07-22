Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi'nde 3. tura yükselmesi halinde Connah's Quay Nomads-Partizan...
Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi'nde 3. tura yükselmesi halinde Connah's Quay Nomads-Partizan eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi'nde 3. tura yükselmesi halinde Connah's Quay Nomads-Partizan eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Kaynak: AA
YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
15:19 Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Olimpija Ljubljana'yı elemesi halinde 3. ön...