Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçının ardından - Adil Gevrek
08.02.2021 21:26 | Son Güncelleme: 08.02.2021 21:32
Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'in açıklamaları MALATYA - Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 2-0 yendi.
Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'in açıklamaları MALATYA - Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 2-0 yendi. Maçın ardından Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir