Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçının ardından - Adil Gevrek
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Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçının ardından - Adil Gevrek

08.02.2021 21:26 | Son Güncelleme: 08.02.2021 21:32

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'in açıklamaları MALATYA - Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 2-0 yendi.

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'in açıklamaları MALATYA - Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 2-0 yendi. Maçın ardından Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçının ardından - Adil Gevrek
Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçının ardından - Adil Gevrek
Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçının ardından - Adil Gevrek
Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçının ardından - Adil Gevrek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

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