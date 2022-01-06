Yeni Malatyaspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı - Haberler Spor
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Yeni Malatyaspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Yeni Malatyaspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı
AA / Volkan Kaşik - Haberler | Spor

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın Trabzonspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın Trabzonspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-siyahlı ekip, Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, çeşitli çalışmalar yaptı.

Antrenmanda futbolcular taktik çalışmayla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-siyahlılar bugün özel uçakla Trabzon'a gidecek.

Medical Park Stadı'nda yarın saat 20.00'de oynanacak Trabzonspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçını hakem Fırat Aydınus yönetecek.

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AA / Volkan Kaşik - Spor Haberleri

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