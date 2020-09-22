Yeni Malatyaspor, Trabzonspor maçında galibiyetle tanışmak istiyor
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Yeni Malatyaspor, Trabzonspor maçında galibiyetle tanışmak istiyor

Süper Lig'in ilk 2 haftasında 1 yenilgi, 1 beraberlik alan Yeni Malatyaspor, gözünü 3. haftada deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçına çevirdi.

Yeni Malatyaspor, Trabzonspor maçında galibiyetle tanışmak istiyor
22.09.2020 14:17 | Son Güncelleme: 22.09.2020 14:23

Süper Lig'in ilk 2 haftasında 1 yenilgi, 1 beraberlik alan Yeni Malatyaspor, gözünü 3. haftada deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçına çevirdi.

Süper Lig'e İstanbul deplasmanında 3-0'lık Fatih Karagümrük yenilgisiyle başlayan, ikinci hafta da sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kalan Yeni Malatyaspor, ligin 3. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak.

Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde bu maçın hazırlıklarına devam eden Malatya ekibi, diğer taraftan da sakat oyuncusu Tetteh'in çalışmalara başlamasının sevincini yaşıyor.

Yeni Malatyaspor'da büyük beklentilerle transfer edilen ancak henüz ilk maçına çıkmadan korona virüse yakalanan, Göztepe maçında 20 dakika görev alan Lukoki'nin ise Trabzonspor müsabakasında 11'de şans bulması bekleniyor.

Sezonun ilk 2 maçında 1 yenilgi, 1 beraberlik alarak henüz taraftarının yüzünü güldüremeyen Malatya ekibi, gözünü Trabzonspor maçına çevirdi. Malatya temsilcisinde tüm hazırlıklar galibiyet üzerine yapılıyor.

Bir defans oyuncusuyla sözleşme imzalamak için yoğun bir görüşme trafiğinde olan Yeni Malatyaspor'un tecrübeli futbolcuyu bu hafta oynanacak Trabzonspor maçına yetiştirmek istediği öğrenildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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