Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı öncesi 'korona' önlemi Tüm Dünyayı kasıp kavuran koronavirüsün Türkiye'de ortaya çıkmasıyla alınan tedbirler arttırılırken, bugün oynanacak olan Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı öncesi stat dezenfekte edildi.

Tüm Dünyayı kasıp kavuran koronavirüsün Türkiye'de ortaya çıkmasıyla alınan tedbirler arttırılırken, bugün oynanacak olan Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı öncesi stat dezenfekte edildi.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Malatya Büyükşehir Belediyemiz, Trabzonspor maçı öncesi stadımızın futbolcu soyunma odaları, koridorları, lavaboları, turnikeleri, parmaklıkları ve temas edilebilecek tüm noktalarını dezenfekte ederek taraftarımızın gönül rahatlığıyla kullanımına hazır hale getirdi" ifadelerine yer verdi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak'ta yaşanan deprem sonrası Süper Lig'in 19. haftasında oynanması gereken Yeni Malatyaspor - Trabzonspor karşılaşması TFF tarafından ertelenmişti. Ertelenen maç bugün saat 20.00'de Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak.

(Mehmet Türel/İHA)

Kaynak: İHA